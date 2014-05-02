Приветствую! Мне нужны авторы для написания продающих статей, статей на главную, сео-копирайт, которые знают, как их писать (о чем писать, как должны быть оформлены статьи и т.д.). Опыт работы свыше 3 месяцев. Оплата на вебмани сразу ...
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Необходимо наполнить тематическую доску объявлений объявлениями, разделы: туризм, рыбалка, охота, животные, растения. птицы. Без регистрации.
Наполнять реальными объявлениями с других досок или газет.
Единственное, необходим небольшой рерайт с реальными координатами Email, телефон и фото.
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