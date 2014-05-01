Ведение бесед на англоязычном форуме (Пиар)

КопирайтингЗакрыт1 заявка179 просмотров
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Требуется Ведение бесед (скрытый пиар) на англоязычном форуме на тематику криптовалюты

Необходимо беседовать на разные темы по сценарию

Например:

- Логотип для валюты

- Слоган

- Экономика валюты

- и так далее

Вам нужно развязывать беседу и отвечать по цепочке, в беседе будут участвовать и реальные пользователи, нужно втягивать их в разговор и общаться с ними задавая встречные вопросы двигая тему в нужное направление и наращивание сообщества.

Нужна команда из пару человек, а не один человек под разными никами

10 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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