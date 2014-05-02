Тексты для салона красоты.

$10
КопирайтингЗавершен18 заявок193 просмотра
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Нужно написать несколько текстов по 2000 знаков, оптимизированных под определенные ключевые слова.

10 лет назад
Redbitmedia
Антон 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$10
1 день
как обычно, высокий уровень всех аспектов сотрудничества.
Все отлично, как обычно! Буду рада быть полезной впредь!
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