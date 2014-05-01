Нужно написать несколько текстов по 2000 знаков, оптимизированных под определенные ключевые слова.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер. Нам требуется рерайт текстов. Тематика - инженерика, ремонт квартир, доставка дров. Результаты нужны быстро.
Бюджет - 40 р. за тысячу знаков.
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