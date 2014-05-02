Нужны авторы продающих, и не только, статей

$1000
КопирайтингЗакрыт18 заявок456 просмотров
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Приветствую!

Мне нужны авторы для написания продающих статей, статей на главную, сео-копирайт, которые знают, как их писать (о чем писать, как должны быть оформлены статьи и т.д.). Опыт работы свыше 3 месяцев.

Оплата на вебмани сразу после проверки — от 45-55 р./1000зн. Особым одаренным авторам в будущем возможно повышение оплаты труда.

Кому это интересно, оставляйте координаты в виде скайпа. Желательно, чтобы были примеры написанных продающих статей. Потом попрошу прислать на почту.

Всем спасибо.

10 лет назад
leo-leo
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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