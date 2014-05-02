Написание сообщений на тематических форумах

Ищу ответственного, интеллектуального, обладающего литературным талантом автора, увлечённого новомодными техническими штуковинами. Начиная от Айфона и заканчивая…им же:) Вы сами будете выбирать, какие новости и статьи писать (размещать не нужно). По сути, работа предполагает минимум полтора часа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в тематических ветках форумов (Украина)
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&oq=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&aqs=chrome.0.69i59.8021j0j4&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8
и похожего направления:
объективы для мобильных форум
объективы для iphone форум
Прописать ссылки на товары и страницы категорий сайта:
http://shtepsel.com/category/obektivy-dlya-telefonov-i-planshetov/
Оплачиваться будут посты, которые не удалены в течение 7 дней модераторами сайта и с которых есть хотя бы 10 переходов (т.е. с мертвых форумов сообщения учитываться не будут)
Пишите цену за 10 размещенных сообщений.
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