Статьи о декоре и дизайне интерьеров

Для сайта о декоре и дизайне интерьеров, требуется человек, разбирающийся в этой теме и способный написать качественную, грамотную статью.

Основные требования:

- полное раскрытие темы, объем текста может быть любой, но не менее 2500–3000 символов

- текст разбивать на абзацы (по 3–6 предложений), каждый абзац сопровождать подзаголовком. Активно использовать форматирование (где уместно) — списки, цитаты и т.д.

- уникальность по etxt выше 90%

- текст в статье сопровождаем качественными фото (мин. 3 на статью) и видео по теме (если есть, ищем на ютуб)

Очень хочу увидеть примеры ваших работ, кратко опишите свой опыт.

Готов платить 1,5$ за 1000 зн.бп.