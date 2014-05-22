10 текстов по дальномерам

День добрый, Требуются исполнители-тестеры игр, для публикации в новом обозревателе онлайн-игр. Все просто – ваши задачи:скачиваете клиент/заходите в браузер/устанавливаете на телефон, играете, пишете отзыв (небольшой, до 1000збп), сдаете – получаете деньги. оплата – на веб-мани ...
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Нужны 10 текстов к описанию разделов.
10 разелов 10 текстов
тематика лазерный дальномер, все тексты имею одну тему, но описать надо разных производителей
1000 рублей
кол-во символов от 2000
Срок не горящий!
Сдавать можно по 1 статьи!
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