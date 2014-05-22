10 текстов по дальномерам

$30
КопирайтингЗавершен9 заявок229 просмотров
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Нужны 10 текстов к описанию разделов.

10 разелов 10 текстов

тематика лазерный дальномер, все тексты имею одну тему, но описать надо разных производителей

1000 рублей

кол-во символов от 2000

Срок не горящий!

Сдавать можно по 1 статьи!

10 лет назад
sergeymsk
Сергей 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена в срок. Просьбу исправить текст или дополнить, Алла делала без вопросов. Общение легкое, радует, что не стесняется спрашивает если что не знает, благодаря чему екст получается более точный. Тексты выложил на сайт почти сразу, что говорит, о хорошей работе
Хороший заказчик. Всегда на связи, коммуникабельный. Оплачивает сразу после выполнения работы. Рекомендую!
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