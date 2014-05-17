Статьи на тему "Водяной теплый пол"

Здравствуйте коллеги! Нужно написать сео текст для разделов сайта и на главную страницу. Сайт — http://timdoors.ru По 800-1200 символов текста. Ключи дам. Пишите цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется копирайтер для написания статей тематики «водяной теплый пол».
Необходим человек который понимает устройство водяного теплого пола. Объем статей 2-4 Ксимв.
Указывайте пож-та стоимость за 1000 знаков и примерные сроки.
Способ оплаты: ЯндексДеньги, WMR
Требование к статьям: читабельность, 95–100% уникальность.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно написать небольшое, интересное объявление о продаже доли торгового помещения (коммерческая недвижимость) которое сдано в аренду. Подробности сообщу в личку. Неважно какой объем, главное по сути и чтобы продавалось. Далее нужно разместить объявление на всевозможных сайтах объявлений. Чем больше ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужные тексты по разным темам, в том числе и рерайт, и копирайт. Общий объем - около 20 тыс. За все 700 руб. ТЗ выбранному исполнителю.Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужен грамотный человек по написанию уникальных текстов к файлам. Наполняю сайт. Нужна помощь. Даю тематику - нужно описание. Около 500 символов. 500 символов - 35 рублей. На постоянную работу. Со временем бюджет будет увеличиваться. Но пока ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется около 40 статей по психологии для психологического портала. Требования: объем статьи - от 1500 до 3000 знаков. грамотность (по содержанию) Оригинальность статей.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна статья на тему бодибилдинг 3к символов без пробелов. Жду ваших предложений. Оплата Яндекс Деньги.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать 2-3 отзыва с уровнем 5 звезд для магазина детских товаров на Я.М. Стоимость - 200 руб за 1 отзыв,Оплата только после прохождения модерации, и нахождения отзыва более 5 дней в списке. (можно оформить безопасную ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Вот что необходимо сделать. Есть сайт http://www.gta-expert.it , он на итальянском языке. Необходимо часть страниц этого сайта перевести на русский. Профи переводчики не нужны, достаточно перевести страницу в хроме и отредактировать текст для хорошей читабельности.Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Для сайта о декоре и дизайне интерьеров, требуется человек, разбирающийся в этой теме и способный написать качественную, грамотную статью. Основные требования: - полное раскрытие темы, объем текста может быть любой, но не менее 2500–3000 символов - текст разбивать ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад