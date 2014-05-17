Статьи на тему "Водяной теплый пол"

КопирайтингЗавершен28 заявок266 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется копирайтер для написания статей тематики «водяной теплый пол».

Необходим человек который понимает устройство водяного теплого пола. Объем статей 2-4 Ксимв.

Указывайте пож-та стоимость за 1000 знаков и примерные сроки.

Способ оплаты: ЯндексДеньги, WMR

Требование к статьям: читабельность, 95–100% уникальность.

10 лет назад
vasutin2000
Андрей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
str_labz
Алексей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Очень доволен выполненной работой, тексты получились уникальны, легкочитаемы и достаточно грамотные!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, быстрая проверка, моментальная оплата - рекомендую!
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