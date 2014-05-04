Статья о выводе нового продукта на рынок

Требуется рерайт текста 2500 збп, текст в приложении. Уникальность 100% (проверка по text.ru и content-watch.ru). Оплата WMZ после сдачи работы. Желательно найти исполнителя, который хорошо знаком с автомобилями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продукт - беспроводные датчики и устройства для умного дома. Более подробная информация о продукте в этом документе - https://docs.google.com/a/bigsens.com/document/d/1WpuMJhPRJFjTgHd-kfRZUcp5fmQzMh71IuJYNsSrx_o/edit
Дополнительные фотографии по продукту будут высланы в ходе работ.
Цель разработка статьи с описанием продукта от лица пользователя и последующая публикация в новостных рассылках.
Возможна работа на постоянной удаленной основе.
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