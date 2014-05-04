Статья о выводе нового продукта на рынок

Продукт - беспроводные датчики и устройства для умного дома. Более подробная информация о продукте в этом документе - https://docs.google.com/a/bigsens.com/document/d/1WpuMJhPRJFjTgHd-kfRZUcp5fmQzMh71IuJYNsSrx_o/edit

Дополнительные фотографии по продукту будут высланы в ходе работ.

Цель разработка статьи с описанием продукта от лица пользователя и последующая публикация в новостных рассылках.

Возможна работа на постоянной удаленной основе.