Авторы для написания текстов на автомобильную тему

Требуются авторы для написания качественных текстов на автомобильную тематику.

Для начала сотрудничества с нами, вам нужно выполнить тестовое задание — написать текст от 600 символов на конкретную заданную тему. Если ваш текст будет удовлетворять нашим требованиям – мы сможем продолжить с вами взаимовыгодное сотрудничество, предоставив необходимый объемом работы.