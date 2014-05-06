Авторы для написания текстов на автомобильную тему

КопирайтингЗакрыт30 заявок282 просмотра
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Требуются авторы для написания качественных текстов на автомобильную тематику.

Для начала сотрудничества с нами, вам нужно выполнить тестовое задание — написать текст от 600 символов на конкретную заданную тему. Если ваш текст будет удовлетворять нашим требованиям – мы сможем продолжить с вами взаимовыгодное сотрудничество, предоставив необходимый объемом работы.

10 лет назад
sashusha
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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