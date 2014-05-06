Нужны SEO-тексты

Нужны тексты для ИМ бытовой техники для разделов. Для одного из разделов уже готов текст, нужно написать аналогичные с той же структурой и смыслом для других разделов сайта. Текст пример - http://clck.ru/9C2tq

Длина статей - 1000 знаков, иногда 1500. Список ключевых слов будет приложен.

Некоторые ключевые фразы будут подразумевать собой ссылку, это нужно учесть при написании текста.

Внутри ключевых фраз слова можно менять местами, менять падежи, менять ед. число на множественное и наоборот - главное читаемость и правила русского языка.

Ключевые слова нужно выделить "жирным".

Сразу выдается задание на 5 текстов, следующие в зависимости от качества написанного текста.

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