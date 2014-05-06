Создание описания достопримечательности

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есть список различных достопримечательностей по разным городам России. Необходимо написать описание к каждой примерно 200-250 слов. с указанием режима работы и адреса.

10 лет назад
hiphop00
Сергей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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