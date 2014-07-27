Нужно доработать существующий на wordpress сайт. 1. Установить и настроить розничную продажу товара с формированием цены в соответствии с количеством (выбор количества в корзине) и оплатой через робокассу http://saphali.com/woocommerce-plugins/wholesale-optom-price 2. Установить и настроить расчет доставки в корзине 3. ...
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно привести шаблон http://demos.shapingrain.com/justlandedwp/ к виду прототипа во вложении. В заявке пишите срок исполнения и цену.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Внимательно читайте описание. Мы не будем отвечать на общие предложения, не соответствующие требованиям. Задачи: - Написать цикл авторских статей на тему тюнинга внедорожников. - Объем статей от 2,5 до 10тыс. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $480
Ищем frontend разработчика на Laravel. Первый этап большого проекта. Для запуска нужно реализовать функционал магазина тюнинга внедорожников. Ваш опыт: PHP более 3х лет, Хорошее знание Laravel5, PHP5.4, Чистый код, PostgreSQL, Js, JQuery От вас ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
На backend верстальщик испытывает трудности с джавастриптами. Нужно добавить datatables, кнопки, что-то еще по ходу работы Пишите пожалуйста стоимость часа и опыт Оплата по результатам работы Спасибо друзья!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $700
Ищем 1 backand и 1 frontend девелоперов (рассмотрим варианты full stack) Laravel на удаленку. Part-Time. Первый этап большого проекта. Для запуска нужно реализовать функционал магазина тюнинга внедорожников. Бюджет: 40 на backend и 30 на front Ваш ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется дополнить модулями сайт на Joomla, настроить, наполнить материалами, прописать robots, редиректы и прочие мелочи.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад