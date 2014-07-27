aoks

Артем aoks

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kodubovik
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на WP
Порядочный заказчик, четкая постановка задачи, открыт к диалогу, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший специалист, работа выполнена без нареканий, общение четко, по делу.
Ответный отзыв
kalininss
Сергей 
28 летЧехия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Доработка шаблона WP
Артём давал конкретные задачи, в случае возникновения спорных вопросов всегда находили общий язык, рекомендую к сотрудничеству!
Хороший специалист. Не дорого, быстро и качественно! Рекомендую Сергея.
Ответный отзыв
den4uk1983
Виктор 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
$450
9 баллов
9 лет назад
Сайт на Joomla с допиливанием и настройкой
Отличный заказчик! Все задачи поставлены четко. Знает чего хочет. Оплатил проект еще до сдачи, что не может не радовать и повышает доверие между заказчиком и исполнителем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хорошая работа. Рекомендую! Прекрасно знают свое дело, работа была выполнена в большем объеме, чем по ТЗ. В общении адекватны, терпеливы и понятны. Спасибо ребята.
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