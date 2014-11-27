Нужно заполнить магазин около 1000 товаров. Тематика Ремонт телефонов, продажа запчастей,
- Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн макет страницы 7-8 окон Верстка страницы и всплывающих окон. установить метрики, цели, конверсии считать, utm меткиВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Для сервиса по ремонту телефонов нужны отзывы на yell.ru Оплата по факту размещения Предполагаю, что для людей только с опытом Оплата 20 руб за отзывКопирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо исправить ошибку в virtuemart 2 при оформлении заказа выдает ошибки (Couldn't create order No order created) Как я понимаю сбой в базе данных Joomla и vertualmartСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно вывести сайт из фильтра яндекс. Cайт restorepro.ru какие сроки?Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется установить и настроить,почистить от скрытых ссылок шаблон joomla http://demo.omegatheme.com/index.php?t=joomla&i=ot_naturalcosmetics на сайт http://www.enternet-magazin.ru/Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна программа для изменения цен в vertualmart.Скрипт должен сканировать цены на яндекс маркет и выставлять необходимую позицию на сайте.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать сайт по ремонту техники Apple Сайт должен быть на оптимальном движке для продвижения в Яндекс, КРАСИВЫЙ удобный дизайн, оригинальный текст.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на joomle Необходимо установить шаблон и наполнить контентом сайт.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать красивый шаблон для джумла 2.5 по ремонту техники APPLE 1. Красивый дизайн 2. Много мест для размещения модулейДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
По ipv6 отвечает очень медленно. Пример: [12:00:32]artanis@:~$ wget -4 http://restorepro.ru/ --2014-11-27 12:00:40-- http://restorepro.ru/ Распознаётся restorepro.ru (restorepro.ru)… 91.218.229.42 Подключение к restorepro.ru (restorepro.ru)|91.218.229.42|:80... соединение установлено. HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
доработка сайта.улучшение дизайна, наполнения контекстомДизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на джумле (виртуемарт) фото и описание . примерно наполнить надо 200 позиций Пишите цену за позициюНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт10 лет назад