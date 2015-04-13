Нужно подменить даты в объявлениях, и форуме на более свежие, не позднее последних 3 месяцев. Нужно что бы они не менялись после обновления страницы) Через некоторое время нужно будет все вернуть как было. ...
Wordpress: проблема с загрузкой картинок
Добрый день.
Есть сервер на котором стоит сайт на wordpress.
Проблема заключается в том, что движок wordpress не может управлять файлами на сервере (обновлять плагины, загружать картинки, сохранять кеш, изменять файлы и т.д.)
Пользователь файлов и папок установлен правильно, с правами тоже все как должно быть. Проблема с настройками сервера.
Нужен опытный специалист который сможет разобраться и поправить настройки. Если сможете помочь - напишите в заявке сроки и цену за решение проблемы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $65
Сайт protecheknet.com 1. Во вкладке «Магазин» Убрать кнопки с картинками и поместить все оборудование из магазина. Т.е. оборудование Waterleak Нептун и Аквасторож. 2. Поставить фильтр. Примерно, как ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть готовый дизайн по всем страницам.Главная страница один экран со слайдером. Внутренние страницы текстовые и есть одна страница с календарем. Так же на сайте запланирована форма заявки и галерея с фото и видео материалами. Виде ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнять натяжку верстки 1 страницы на систему управления WP. И проработать функционал который указан в ТЗ. Техническое задание по запросу. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Срочно требуется помощь. Доступ в сипанель действует с правами admin. Надо почистить коды, убрать лишних бенефициаров и восстановить работу сайта. Пароли взламывать не надо.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо на главной страницу вывести баннеры, подробное ТЗ по запросу. Сделать нужно в течении 2-5 часов. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
не отображаются материалы к2 в некоторых пунктах меню например, http://www.astro.in.ua/konsultatsiya-astrologa/goroskop-sovmestimosti-po-date-rozhdeniya.html http://www.astro.in.ua/konsultatsiya-astrologa/vybrat-imya-rebenku-vybor-imeni-po-date-rozhdeniya-podbor-imeni-dlya-novorozhdennyh.html а тут отображается... http://www.astro.in.ua/obuchenie/programma-obucheniya.htmlСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить: Шаблоны писем, Платежную систему, Изменить контактные адреса сайта. Подробности в ЛССистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно перенести сайт с самописного движка на WordPress, оставляйте заявки те кто готов начать прямо сейчас, оставляйте свой логин скайпа. Бюджет 3000 руб.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу специалиста Wordpress желательно с опытом работы с Woocommerce. Сделали модуль для сайта, клиент обновил тему для Wordpress, и модуль сейчас не работает. Надо посмотреть в чем дело.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад