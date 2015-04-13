Wordpress: проблема с загрузкой картинок

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Добрый день.

Есть сервер на котором стоит сайт на wordpress.

Проблема заключается в том, что движок wordpress не может управлять файлами на сервере (обновлять плагины, загружать картинки, сохранять кеш, изменять файлы и т.д.)

Пользователь файлов и папок установлен правильно, с правами тоже все как должно быть. Проблема с настройками сервера.

Нужен опытный специалист который сможет разобраться и поправить настройки. Если сможете помочь - напишите в заявке сроки и цену за решение проблемы.

WordPress
10 лет назад
artem78
Артем 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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