Wordpress: проблема с загрузкой картинок

Добрый день.

Есть сервер на котором стоит сайт на wordpress.

Проблема заключается в том, что движок wordpress не может управлять файлами на сервере (обновлять плагины, загружать картинки, сохранять кеш, изменять файлы и т.д.)

Пользователь файлов и папок установлен правильно, с правами тоже все как должно быть. Проблема с настройками сервера.

Нужен опытный специалист который сможет разобраться и поправить настройки. Если сможете помочь - напишите в заявке сроки и цену за решение проблемы.