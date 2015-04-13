Joomla

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки133 просмотра

Только для ПРО. Нужен специалист по Джумле.

Надо настроить:

- вход через файсбук

- оплата пайпелом

- изменение в дизайне и функционале

- другие доработки

Детально в ТЗ по запросу

Joomla
10 лет назад
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Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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