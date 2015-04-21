Нужен модуль импорта файла в формате .xml на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка144 просмотра

Есть файл http://intertool.ua/xml_output/yandex_market.xml нужно настроить импорт товаров и категорий на сайт. Сайт на OpenCart 1.5.6

Opencart
10 лет назад
SEOstrong
Алексей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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