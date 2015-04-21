Небольшая доработка сайта на Joomla

сайт http://sgritsenko.ru/

- поставить Я. Метрику,

- вставить код счетчика LI под футером по центру,

- вставить в подложку футера слева иконки ОК, Linkedin, Профессионалы.ру, ВК и FB ведущие на его страницы в этих соц. сетях

- вставить на страницы сквозняком плагин Яндекса "поделиться в соц. сетях"; пример см. http://simran.ru/products/naturalnyj-eko-shampun-gladkij-blesk-shelkovyj-nektar-280-ml в правом верхнем углу

поставить его надо внизу справа всех стр, под текстом, над футером, чтобы кликали после просмотра.

Пишите, пожалуйста, СРАЗУ В ОТКЛИКЕ цены и сроки.

Спасибо