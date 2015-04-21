Web интерфейс - вход по логину Пилотный проект с дальнейшей доработкой Программа для сравнения 2 файлов Аудио на несовпадение Не совпадающие блоки вырезать и пересохранять Длинна файлов ...
Небольшая доработка сайта на Joomla
- поставить Я. Метрику,
- вставить код счетчика LI под футером по центру,
- вставить в подложку футера слева иконки ОК, Linkedin, Профессионалы.ру, ВК и FB ведущие на его страницы в этих соц. сетях
- вставить на страницы сквозняком плагин Яндекса "поделиться в соц. сетях"; пример см. http://simran.ru/products/naturalnyj-eko-shampun-gladkij-blesk-shelkovyj-nektar-280-ml в правом верхнем углу
поставить его надо внизу справа всех стр, под текстом, над футером, чтобы кликали после просмотра.
Пишите, пожалуйста, СРАЗУ В ОТКЛИКЕ цены и сроки.
Спасибо
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