MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки116 просмотров

Внести небольшие правки сайт визитка на MODx

1) Вывести доп меню

2) Настроить 404

3) Настроить 301

4) Подправить калькулятор

Подробное ТЗ скину на почту кандидату.

Примерную стоимость за такую работу ?

Если сработаемся будут постоянные работы по сайту.

Прошу стоимость в РУБЛЯХ озвучивать.

MODX
10 лет назад
oxotnik2017
Ирина 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров