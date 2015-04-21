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MODx
Внести небольшие правки сайт визитка на MODx
1) Вывести доп меню
2) Настроить 404
3) Настроить 301
4) Подправить калькулятор
Подробное ТЗ скину на почту кандидату.
Примерную стоимость за такую работу ?
Если сработаемся будут постоянные работы по сайту.
Прошу стоимость в РУБЛЯХ озвучивать.
Заявки фрилансеров
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