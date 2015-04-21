ИМ на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок133 просмотра

Сделать (верстка, программирование) аналог http://ruzzanna.ru

Нужен именно такой функционал каталога, карточки товаров и заказа товаров. Д

Предпочтение исполнителям, кто имеет опыт в подобных сайтах

В заявке указывайте примерный срок и бюджет.

WordPress
10 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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