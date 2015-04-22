Нужно дописать несколько моментов RSForm (Joomla)

Есть в общем сайт на Joomla. На главной у нас есть форма RSForm.

Сделать 2 момента:

1) дописать присвоение письму порядкового номера и при отправке клиенту и администратору указывать этот номер в письме.

2) сейчас у нас службы доставки прописанны вот так в форме http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0421/h_1429608885_2031452_85e6fd4347.png

Но приходят на почту в виде:

Службы доставки :

cdek

,

dpd

,

pickpoint

Так вот нужно поправить чтоб приходило четко? типа "Службы доставки: cdek; dpd; pickpoint

В общем-то все. Ожидаю заявок со сроками и ценами.