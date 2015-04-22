Нужно дописать несколько моментов RSForm (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки154 просмотра

Есть в общем сайт на Joomla. На главной у нас есть форма RSForm.

Сделать 2 момента:

1) дописать присвоение письму порядкового номера и при отправке клиенту и администратору указывать этот номер в письме.

2) сейчас у нас службы доставки прописанны вот так в форме http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0421/h_1429608885_2031452_85e6fd4347.png

Но приходят на почту в виде:

Службы доставки :

cdek

,

dpd

,

pickpoint

Так вот нужно поправить чтоб приходило четко? типа "Службы доставки: cdek; dpd; pickpoint

В общем-то все. Ожидаю заявок со сроками и ценами.

Joomla
10 лет назад
igor_bcm
Игорь 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Все отлично) Оперативно и качественно.
Сработали быстро и без задержек с оплатой. Рекомендую.

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joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад