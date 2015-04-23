Есть сайт на 1С-Битрикс. Версия - 1С-Битрикс: Управление сайтом, Малый Бизнес. Задача: каждому разделу (подразделу) магазина должны соответствовать собственные, уникальные свойства (характеристики) товара. Отбор по отзывам и цене.
Сверстанные макеты установить на Cms вашу предлагайте
Сверстанные макеты установить на Cms вашу предлагайте от вас сроки и бюджет строго без него буду удалять ваше предложение
Главная страница http://postimg.org/image/e1w8a98u9/
Страница Правления http://postimg.org/image/ecsdf3ki3/5366f1f3/
Страница объявления http://postimg.org/image/rscwnkqc1/
Страница Жилищный фонд http://postimg.org/image/d23cm873l/
Техническое задание
При открытие главной страницы http://postimg.org/image/e1w8a98u9/
Нужно сделать разделы редактируемые текст и фото
Кнопка личный кабинет это для формы его делать не надо это функционал на будущее
Должен появляются баннер http://joxi.ru/qVrwVGZt4XO7AX и можно его закрыть при нажатий на кнопку крести в правом углу как в форме обратной связи у нас сделанной
В шапке при нажатий на раздел Правление идёт переход на внутреннею страницу правление http://postimg.org/image/ecsdf3ki3/где можно будет добавлять фото и текст правления
При нажатий на раздел Вступающим переходим на раздел в блок главной страницы http://joxi.ru/WL219gVT0O8o2X
При нажатий на раздел Ответы попадаем на блок Вопросы и Ответы на главной http://joxi.ru/JMAj3njIkL40re
Где нужно сделать функционал где пользователь может добавлять вопрос а админ отвечать с админки
Блок на главной страницы http://joxi.ru/vDr8dzVTMP4Vr6 при нажатий на кнопку Предложить и на кнопку в шапке Написать нам всплывает форма обратной связи http://joxi.ru/XYmEKlvTMDwGA6
Раздел на главной в подвале Наши партнёры нужно сделать чтобы можно было подгружать и удалять логотипы компаний
в подвале соц сети которые предоставлю нужно чтобы открывались в новом окне
В шапке при нажатий на кнопку Объявления будет переход на страницу http://postimg.org/image/rscwnkqc1/ где нужно будет сделать возможность редактировать и добавлять текст новости и вакансий потребности
посетитель кликнет например в разделе "Квартиры" по активной ссылке "Новостройки (сданы)".
выпадет окно - просит ввести код. Если кода нет - ничего соотв не происходит.
если вводит код, то выпадает следующее сообщение: - Извините, в настоящий момент.... (далее по тексту)
пока так.
в дальнейшем после введения верного кода будет переход в соответствующий раздел (внутреннюю страницу, по ее готовности)
код надо назначить, я буду давать только членам кооператива, вручную в админке
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сделать (верстка, программирование) аналог http://ruzzanna.ru Нужен именно такой функционал каталога, карточки товаров и заказа товаров. Д Предпочтение исполнителям, кто имеет опыт в подобных сайтах В заявке ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть в общем сайт на Joomla. На главной у нас есть форма RSForm. Сделать 2 момента: 1) дописать присвоение письму порядкового номера и при отправке клиенту и администратору указывать этот номер в письме. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Не работает админка сайта, починить текущую, либо установить новую цмс. Страницы не редактируются, и изменения не сохраняются. Насколько я понял, на данный момент FCK EditorСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть файл http://intertool.ua/xml_output/yandex_market.xml нужно настроить импорт товаров и категорий на сайт. Сайт на OpenCart 1.5.6Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Внести небольшие правки сайт визитка на MODx 1) Вывести доп меню 2) Настроить 404 3) Настроить 301 4) Подправить калькулятор Подробное ТЗ скину на почту кандидату. Примерную ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
сайт http://sgritsenko.ru/ - поставить Я. Метрику, - вставить код счетчика LI под футером по центру, - вставить в подложку футера слева иконки ОК, Linkedin, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать раскадровку со скриншотов (слайдер) , вроде как на этом сайте fs.to в таком стиле. Долго загружается одна из страниц в браузере написано ожидание от share.yandex.net. Поставить тень в торрент меню, поправить ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день! После переезда на другой сервер с новой версией PHP (5.4.36) сбилась кодировка на сайте, т.е. русский выводится "вопросиками" Там вообще бардак с кодировкой, что-то в win1251, что-то в UTF-8, а основная ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт dialogpress.ru (речь идёт только о корневом разделе, Услуги, Работа и т.п. не трогаем). Необходимо сделать с нуля (на друпале) для них другой сайт – почти клон этого akcia74.ru. Нужно только будет перенести ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад