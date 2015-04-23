Сверстанные макеты установить на Cms вашу предлагайте от вас сроки и бюджет строго без него буду удалять ваше предложение

Главная страница http://postimg.org/image/e1w8a98u9/

Страница Правления http://postimg.org/image/ecsdf3ki3/5366f1f3/

Страница объявления http://postimg.org/image/rscwnkqc1/

Страница Жилищный фонд http://postimg.org/image/d23cm873l/

Техническое задание

При открытие главной страницы http://postimg.org/image/e1w8a98u9/

Нужно сделать разделы редактируемые текст и фото

Кнопка личный кабинет это для формы его делать не надо это функционал на будущее

Должен появляются баннер http://joxi.ru/qVrwVGZt4XO7AX и можно его закрыть при нажатий на кнопку крести в правом углу как в форме обратной связи у нас сделанной

В шапке при нажатий на раздел Правление идёт переход на внутреннею страницу правление http://postimg.org/image/ecsdf3ki3/где можно будет добавлять фото и текст правления

При нажатий на раздел Вступающим переходим на раздел в блок главной страницы http://joxi.ru/WL219gVT0O8o2X

При нажатий на раздел Ответы попадаем на блок Вопросы и Ответы на главной http://joxi.ru/JMAj3njIkL40re

Где нужно сделать функционал где пользователь может добавлять вопрос а админ отвечать с админки

Блок на главной страницы http://joxi.ru/vDr8dzVTMP4Vr6 при нажатий на кнопку Предложить и на кнопку в шапке Написать нам всплывает форма обратной связи http://joxi.ru/XYmEKlvTMDwGA6

Раздел на главной в подвале Наши партнёры нужно сделать чтобы можно было подгружать и удалять логотипы компаний

в подвале соц сети которые предоставлю нужно чтобы открывались в новом окне

В шапке при нажатий на кнопку Объявления будет переход на страницу http://postimg.org/image/rscwnkqc1/ где нужно будет сделать возможность редактировать и добавлять текст новости и вакансий потребности

посетитель кликнет например в разделе "Квартиры" по активной ссылке "Новостройки (сданы)".

выпадет окно - просит ввести код. Если кода нет - ничего соотв не происходит.

если вводит код, то выпадает следующее сообщение: - Извините, в настоящий момент.... (далее по тексту)

пока так.

в дальнейшем после введения верного кода будет переход в соответствующий раздел (внутреннюю страницу, по ее готовности)

код надо назначить, я буду давать только членам кооператива, вручную в админке