Отображение ссылок К2 в сайте на Joomla и настройка поиска

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки150 просмотров

Материалы сайта на Joomla реализуются через K2

не устраивает, что ссылка на материалы выглядит так:

http://jivie.ru/index.php/component/k2/item/10-barkhatova-valentina-sergeevna

нужно, чтобы все материалы, в том числе и вновь создаваемые показывались без этой части "/index.php/component/k2/item", т.е. ссылки были более правильными и понятными.

Кроме этого стандартный поиск не работает с материалами компонента K2, нужна настройка поиска так чтобы поиск велся и по материалам K2

Критерии отбора исполнителя:

- срок

- стоимость

Joomla
10 лет назад
sincorp
Игорь 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lakie
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Все было сделано быстро, четко и оперативно. Помимо работы дал множество ценных советов. Отличный исполнитель.
Быстрая работа - быстрая оплата. Если заказчик доволен заказчик, то значит я не зря делал свою работу. Рекомендую Игоря как ответственного и понимающего заказчика. Спасибо за предоставленную возможность поработать.

Заявки фрилансеров

Lakie
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад