Нужно внести правки на сайт про прокат свадебных авто (движок modx) 1. Оформить 404 страницу чтобы на ней были ссылки на главную страницу и на страницу с автопарком clip2net.com/s/3gsPKkC 2. Сделать сквозной каталог ...
Отображение ссылок К2 в сайте на Joomla и настройка поиска
Материалы сайта на Joomla реализуются через K2
не устраивает, что ссылка на материалы выглядит так:
http://jivie.ru/index.php/component/k2/item/10-barkhatova-valentina-sergeevna
нужно, чтобы все материалы, в том числе и вновь создаваемые показывались без этой части "/index.php/component/k2/item", т.е. ссылки были более правильными и понятными.
Кроме этого стандартный поиск не работает с материалами компонента K2, нужна настройка поиска так чтобы поиск велся и по материалам K2
Критерии отбора исполнителя:
- срок
- стоимость
Выбранный исполнитель
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