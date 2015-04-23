Отображение ссылок К2 в сайте на Joomla и настройка поиска

Материалы сайта на Joomla реализуются через K2

не устраивает, что ссылка на материалы выглядит так:

http://jivie.ru/index.php/component/k2/item/10-barkhatova-valentina-sergeevna

нужно, чтобы все материалы, в том числе и вновь создаваемые показывались без этой части "/index.php/component/k2/item", т.е. ссылки были более правильными и понятными.

Кроме этого стандартный поиск не работает с материалами компонента K2, нужна настройка поиска так чтобы поиск велся и по материалам K2

Критерии отбора исполнителя:

- срок

- стоимость