Необходимо настроить тему Wordpress (тема Fearless), а также сделать часть простых доработок 1) Чтобы тема выглядела, как в демо т.е вывод главной http://themeforest.net/item/fearless-bold-modern-responsive-magazine/5100272 2) Убираем везде ...
Доработки сайта (modx)
Нужно внести правки на сайт про прокат свадебных авто (движок modx)
1. Оформить 404 страницу чтобы на ней были ссылки на главную страницу и на страницу с автопарком clip2net.com/s/3gsPKkC
2. Сделать сквозной каталог автомобилей на сайте
3. На странице с авто сейчас машины идут одним списком, нужно сделать чтобы у каждого автомобиля была своя страница
4.В шапку добавить адрес и форму заказа звонка и адрес офиса
Пишите стоимость часа работы в предложении
Заявки фрилансеров
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