Доработки сайта (modx)

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Закрыт2 заявки95 просмотров

Нужно внести правки на сайт про прокат свадебных авто (движок modx)

1. Оформить 404 страницу чтобы на ней были ссылки на главную страницу и на страницу с автопарком clip2net.com/s/3gsPKkC

2. Сделать сквозной каталог автомобилей на сайте

3. На странице с авто сейчас машины идут одним списком, нужно сделать чтобы у каждого автомобиля была своя страница

4.В шапку добавить адрес и форму заказа звонка и адрес офиса

Пишите стоимость часа работы в предложении

MODX
10 лет назад
rokos
Роман 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров