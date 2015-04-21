Доработки сайта (modx)

Нужно внести правки на сайт про прокат свадебных авто (движок modx)

1. Оформить 404 страницу чтобы на ней были ссылки на главную страницу и на страницу с автопарком clip2net.com/s/3gsPKkC

2. Сделать сквозной каталог автомобилей на сайте

3. На странице с авто сейчас машины идут одним списком, нужно сделать чтобы у каждого автомобиля была своя страница

4.В шапку добавить адрес и форму заказа звонка и адрес офиса

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