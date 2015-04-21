Настроить тему для сайта Wordpress и несколько доработок

Необходимо настроить тему Wordpress (тема Fearless), а также сделать часть простых доработок

1) Чтобы тема выглядела, как в демо

т.е вывод главной http://themeforest.net/item/fearless-bold-modern-responsive-magazine/5100272

2) Убираем везде вывод юзера, дату публикации, READ MORE http://take.ms/ycNdS

3) Русификация: хлебные крошки, http://take.ms/Rkksu, пагинацию (Далее, Предыдущее - http://take.ms/EEABB), в статье http://take.ms/7MmJe, http://take.ms/YV5SW, форму поиска и тд - в принципе лучше наверно сразу русифицировать всю тему

4) гор. меню закрывает в noindex http://take.ms/yB5kh

5) в рубрике блоговый вывод закрываем в noindex http://take.ms/kpoLI , там должен оставаться только вывод текста из рубрики

6) в статьях тоже убираем вывод usera, дату, просмотры, http://take.ms/pdXRl

убираем об авторе и POSTED IN.. http://take.ms/BMX9j

7) в статье закрываем в noindex http://take.ms/xpN4P

8) стили на тексты и картинки в рубрике, чтобы были такие же как в записи http://proantiage.ru/plasticheskaja-hirurgija/mammoplastika/

и чтобы блоговый вывод ниже не сьезжал при этом

9) чтобы в рубрике можно было задать свой H1 (отд поле) , а не чтобы он автоматически формировался из названия http://take.ms/25F0V

10) в записи тоже чтобы можно было задать свой H1 (отд поле)

Указывайте пожалуйста ЦЕНУ и СРОКИ