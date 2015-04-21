Необходимо натянуть сайт на opencart. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу.
Настроить тему для сайта Wordpress и несколько доработок
Необходимо настроить тему Wordpress (тема Fearless), а также сделать часть простых доработок
1) Чтобы тема выглядела, как в демо
т.е вывод главной http://themeforest.net/item/fearless-bold-modern-responsive-magazine/5100272
2) Убираем везде вывод юзера, дату публикации, READ MORE http://take.ms/ycNdS
3) Русификация: хлебные крошки, http://take.ms/Rkksu, пагинацию (Далее, Предыдущее - http://take.ms/EEABB), в статье http://take.ms/7MmJe, http://take.ms/YV5SW, форму поиска и тд - в принципе лучше наверно сразу русифицировать всю тему
4) гор. меню закрывает в noindex http://take.ms/yB5kh
5) в рубрике блоговый вывод закрываем в noindex http://take.ms/kpoLI , там должен оставаться только вывод текста из рубрики
6) в статьях тоже убираем вывод usera, дату, просмотры, http://take.ms/pdXRl
убираем об авторе и POSTED IN.. http://take.ms/BMX9j
7) в статье закрываем в noindex http://take.ms/xpN4P
8) стили на тексты и картинки в рубрике, чтобы были такие же как в записи http://proantiage.ru/plasticheskaja-hirurgija/mammoplastika/
и чтобы блоговый вывод ниже не сьезжал при этом
9) чтобы в рубрике можно было задать свой H1 (отд поле) , а не чтобы он автоматически формировался из названия http://take.ms/25F0V
10) в записи тоже чтобы можно было задать свой H1 (отд поле)
Указывайте пожалуйста ЦЕНУ и СРОКИ
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