Модуль тестов для DLE

Требуется написать модуль тестов для CMS DLE 9.4 и выше (обязательно, что бы работал и на последней версии 10.4).

По функционалу тест должен быть такой — vobzore.com/test/test-0098.php

Оформление теста должно быть в CSS, предпочтительные цвета: CC6600 и 0066CC

Модуль должен иметь удобное управление из админки сайта.

Срок исполнения — 5 дней.