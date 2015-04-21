Посмотрите, пожалуйста, склько будет стоить сделать сайт, аналогичный http://www.avtodispetcher.ru/ по функционалу, а дизайн другой, или немного изменить существующий. Как легче. Нужно сделать аналогичный сайт по функционалу. Сколько будет стоить и по срокам?
Модуль тестов для DLE
Требуется написать модуль тестов для CMS DLE 9.4 и выше (обязательно, что бы работал и на последней версии 10.4).
По функционалу тест должен быть такой — vobzore.com/test/test-0098.php
Оформление теста должно быть в CSS, предпочтительные цвета: CC6600 и 0066CC
Модуль должен иметь удобное управление из админки сайта.
Срок исполнения — 5 дней.
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