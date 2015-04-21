Модуль тестов для DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка115 просмотров

Требуется написать модуль тестов для CMS DLE 9.4 и выше (обязательно, что бы работал и на последней версии 10.4).

По функционалу тест должен быть такой — vobzore.com/test/test-0098.php

Оформление теста должно быть в CSS, предпочтительные цвета: CC6600 и 0066CC

Модуль должен иметь удобное управление из админки сайта.

Срок исполнения — 5 дней.

CSSDLEPHP
10 лет назад
PogorelovD
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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