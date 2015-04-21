Доделать, доточить и взять под сопровождение сайт на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка82 просмотра

fwater.ru

много корявок сейчас, которые надо доделать и много мыслей на будущее, которые надо осуществить

10 лет назад
RomeOK
Роман 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров