Необходима доработка шаблонов для 2 сайтов

Здравствуйте!

Задача 1:

По подобранному шаблону сделать сайт для дизайнера интерьеров, предположительно будут следующие страницы:

-Главная.

-О дизайнере.

-Услуги и цены.

-Потфолио.

-Блог.

-Контакты.

Дам контакты самого дизайнера, работать будете с ней, оплата по факту.

Задача 2:

Сайт для школы онлайн курсов на шаблоне, предположительно будут:

-Главная.

-О школе.

-Курсы.

-Блог.

-контакты.

Схема та же что и с дизайнером, дам контакты ответственного человека, и с ним будете работать. Оплата по факту.

Работа начинается с 1ой задачи.

Требования:

- Все сайты желательно на Joomla 3.x .

- Быть на связи в большую часть рабочего времени по мск.

- Быстро выполнять работу.

- Быть способный допилить шаблон до нужных параметров.

Выбирать буду по соотношению цена/отзывы.