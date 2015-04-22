Требуется перенести бекап сайта на новый хостинг. Сайт Битрикс на asp база на MS SQL. Файлы уже на хостинге, требуется настроить подключение к БД и т.д. чтобы сайт заработал.
Создать шаблон по аналогии и доработать CMS cotonti
Нужен веб-программист с опытом работы с CMS cotonti
1)Необходимо разработать шаблон для CMS cotonti
(Пример: demo.shopwip.com/)
2) Доработать: сделать более плавный слайд и корректное отображения подменю + добавить форум + добавить возможность авторизации как в fl.ru.
3)Оплата на webmoney
Знание CMS cotonti
Условия сотрудничества:
1) Мы оговариваем сроки разработки шаблона,а также дополнений согласно п.2
2) Вы разрабатываете шаблон
3) После того как шаблон будет подготовлен,предоставляю вам доступ к хостингу и административной панели сайт и вы его выгружаете на сайт, проверяем.
3) После проверки произвожу оплату 50% на WMR счет webmoney
4) После оплаты делаете дополнительные доработки о которых говорил ранее и если в ходе разработки выявятся недочеты,устраняете.
5) После проверки работоспособность дополнительных пунктов оговоренных ранее произвожу оплату 2й части оговоренной суммы.
Переписка через скайп.
Допускаю работу через безопасную сделку
В случае,успешного выполнения проекта,возможно дальнейшее сотрудничество.
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