Создать шаблон по аналогии и доработать CMS cotonti

Нужен веб-программист с опытом работы с CMS cotonti

1)Необходимо разработать шаблон для CMS cotonti

(Пример: demo.shopwip.com/)

2) Доработать: сделать более плавный слайд и корректное отображения подменю + добавить форум + добавить возможность авторизации как в fl.ru.

3)Оплата на webmoney

Знание CMS cotonti

Условия сотрудничества:

1) Мы оговариваем сроки разработки шаблона,а также дополнений согласно п.2

2) Вы разрабатываете шаблон

3) После того как шаблон будет подготовлен,предоставляю вам доступ к хостингу и административной панели сайт и вы его выгружаете на сайт, проверяем.

3) После проверки произвожу оплату 50% на WMR счет webmoney

4) После оплаты делаете дополнительные доработки о которых говорил ранее и если в ходе разработки выявятся недочеты,устраняете.

5) После проверки работоспособность дополнительных пунктов оговоренных ранее произвожу оплату 2й части оговоренной суммы.

Переписка через скайп.

Допускаю работу через безопасную сделку

В случае,успешного выполнения проекта,возможно дальнейшее сотрудничество.