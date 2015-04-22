Скопировать сайт и перенести на MODx Revo

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка101 просмотр

Сайт mоynо.cоm, без наполнения и авторизации, передираем только отрасли, продукты и лит-ру (видео). ТЗ в аттаче.

Платформа – MODx Revo. Постоплата, фиксированная - 3500.

Чем быстрее, тем лучше.

MODX
10 лет назад
innese1895
Виктория 
58 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров