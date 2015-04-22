Сайт mоynо.cоm, без наполнения и авторизации, передираем только отрасли, продукты и лит-ру (видео). ТЗ в аттаче. Платформа – MODx Revo. Постоплата, фиксированная - 3500. Чем быстрее, тем лучше.
Необходимо доработать модуль для Webasysta
Необходимо доработать модуль для Webasysta по интеграции с Единой кассой.
Сам модуль http://www.walletone.com/ru/merchant/modules/webasyst/
API Единой кассы http://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/
Необходимы добавить в модуль возможность выбора способа оплаты:
- Банковские карты (виза, мастер, маестро, рубли)
- Яндекс Деньги
- Интернет банки (Сбербанк онлайн, альфа банк, промсвязьбанк, связной)
- Мобильная коммерция (МТС, Билайн Мегафон)
Оставляйте стоимость, сроки, опыт и скайп.
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