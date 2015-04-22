Необходимо доработать модуль для Webasysta

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо доработать модуль для Webasysta по интеграции с Единой кассой.

Сам модуль http://www.walletone.com/ru/merchant/modules/webasyst/

API Единой кассы http://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/

Необходимы добавить в модуль возможность выбора способа оплаты:

- Банковские карты (виза, мастер, маестро, рубли)

- Яндекс Деньги

- Интернет банки (Сбербанк онлайн, альфа банк, промсвязьбанк, связной)

- Мобильная коммерция (МТС, Билайн Мегафон)

Оставляйте стоимость, сроки, опыт и скайп.

Webasyst
10 лет назад
insiderman
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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