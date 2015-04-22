Wordpress/Woocommerce - нужен фильтр по брендам, типу продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка88 просмотров

Купили шаблон для Wordpress на themeforest.

В нем есть магазин. В магазине нужно сделать 2 фильтра в боковом виджете:

1. По брендам.

2. По типу: Всего два типа продукции, для лица и для тела.

Таким образом человек будет выбирать товар по категории, а также выбирать бренд и тип и получать узкую выдачу, согласно его критерию.

Вот шаблон http://wedesignthemes.com/themes/dt-spalab/three-columns-shop-with-lhs/

Писать тем, кто хорошо знает Wordpress/Woocommerce и сталкивался с организацией фильтра.

WooCommerceWordPress
10 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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