Wordpress/Woocommerce - нужен фильтр по брендам, типу продукции

Купили шаблон для Wordpress на themeforest.

В нем есть магазин. В магазине нужно сделать 2 фильтра в боковом виджете:

1. По брендам.

2. По типу: Всего два типа продукции, для лица и для тела.

Таким образом человек будет выбирать товар по категории, а также выбирать бренд и тип и получать узкую выдачу, согласно его критерию.

Вот шаблон http://wedesignthemes.com/themes/dt-spalab/three-columns-shop-with-lhs/

Писать тем, кто хорошо знает Wordpress/Woocommerce и сталкивался с организацией фильтра.