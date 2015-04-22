Важно! приступить нужно прямо сейчас. есть достаточно непростая задача по функционалу магазина на джумле (виртуемарт). указывайте скайп
Перенес сайта на другой хостинг
Требуется перенести бекап сайта на новый хостинг. Сайт Битрикс на asp база на MS SQL.
Файлы уже на хостинге, требуется настроить подключение к БД и т.д. чтобы сайт заработал.
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