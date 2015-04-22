Перенес сайта на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки140 просмотров

Требуется перенести бекап сайта на новый хостинг. Сайт Битрикс на asp база на MS SQL.

Файлы уже на хостинге, требуется настроить подключение к БД и т.д. чтобы сайт заработал.

SQL
10 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров