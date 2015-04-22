Задача для специалиста по джумле

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки148 просмотров

Важно! приступить нужно прямо сейчас.

есть достаточно непростая задача по функционалу магазина на джумле (виртуемарт). указывайте скайп

Joomla
10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров