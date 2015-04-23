Верстка сайта на Wordpress

Нужен толковый специалист по WP, с реальным опытом работы и с адекватными ценами, будет постоянный поток заказов если всё устроит как меня, так и вас.

Можно только натягивать и программировать, т.е. готовую верстку можем предоставить.

На данный момент есть два проекта которые могу показать на оценку.

Обязательно показывайте примеры на WP и пишите что вы делали, натяжку только или ещё и верстку.

Спасибо за внимание.