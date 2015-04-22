Добрый вечер. Есть магазин shokman.ru Что для начала нужно: Сделать так, чтобы после нажатия на кнопку оформить заказ у человека сразу появлялись формы для заполнения данных, без предложения зарегистрироваться и прочего. ...
Доработка сайта на 1С Битрикс
Необходимо дописать функционал сайту работающему на 1С Битрикс. Сайт рабочий и во время доработки сайт должен продолжать функционировать. Имеются макеты для верстки.
Основная задача:
Добавить функционал поиска запчастей по различным маркам автомобилей. Реализовать поиск по оригинальным номерам и по названию автозапчастей.
Реализация.
1. Меню.
Порядок в меню: Главная, Автосервис, Каталог запчастей, Оплата и доставка, Выкуп автомобилей, Схема проезда, Контакты, О компании.
• Главная – прямая ссылка на главную страницу.
• Автосервис – прямая ссылка на страницу с описанием автосервиса.
• Каталог запчастей – прямая ссылка на каталог запчастей с выбором по марке. А также является выпадающим меню со следующими пунктами: Каталог BMW, Каталог других иномарок, Колеса, Технические жидкости.
o Каталог BMW – ссылка на каталог с выбором серии модели BMW
o Каталог других иномарок – ссылка на каталог с выбором марки автомобиля
o Колеса – ссылка на список имеющихся колес.
o Технические жидкости – ссылка на список технических жидкостей.
• Оплата и доставка – прямая ссылка на страницу с описанием оплаты и доставки (нынешняя страница «Работа с регионами»).
• Выкуп автомобилей – прямая ссылка на страницу с описанием. (нынешняя страница «Выкуп автомобилей»).
• Схема проезда – прямая ссылка на страницу с описанием проезда. При необходимости добавить еще несколько схем проезда, у пользователя не должно возникнуть затруднений.
• Контакты – прямая ссылка на страницу с описанием адреса и контактов.
• О компании – прямая ссылка на страницу с описанием деятельности компании.
В админ панели должна быть возможность изменять пункты и подпункты меню.
2. Поиск.
Поля поиска автозапчастей должны быть организованы следующим образом:
• Поле «Оригинальный номер». Всегда активно. Это поле позволяет искать детали по оригинальному номеру запчасти. Позволяет осуществить поиск используя только это поле.
• Поле «Название детали». Всегда активно. Это поле позволяет искать детали по названию, которое забито на сайте. Позволяет осуществить поиск используя только это поле.
• Поле «Марка». Всегда активно. Это поле представляет из себя выпадающее меню со списком, имеющихся на сайте марок автомобилей. Позволяет осуществить поиск используя только это поле.
• Поле «Серия». Появляется только если в поле «Марка» выбрана BMW. В других случаях это поле скрыто и не отображается. Позволяет осуществить поиск используя поля «Марка» и «Серия» вместе. Это поле представляет из себя выпадающий список с сериями марки BMW, которые забиты на сайте.
• Поле «Модель». Неактивно, но отображается. Становится активным, только если в поле «Марка» сделан выбор. (Если в поле «Марка» выбрано BMW, то становится активным только после выбора в поле «Серия»). Это поле представляет из себя выпадающее меню со списком моделей выбранной марки, забитых на сайте.
• Поле «Группа деталей». Неактивно, но отображается. Становится активным, если выбраны поля «Марка», («Серия») и «Модель». Представляет из себя выпадающий список с группами деталей, соответствующих выбранной марке и модели.
• Поле «Тип детали». Неактивно, но отображается. Становится активным, если выбраны поля «Марка», («Серия»), «Модель» «Группа деталей». Представляет из себя выпадающий список с типами деталей соответствующей группе деталей и, выбранной марке и модели.
3. Каталог запчастей.
Основная страница каталога представляет из себя список имеющихся на сайте марок автомобилей. В админ панели должна быть возможность изменять этот список.
После выбора определенной марки, пользователь переходит на страницу с отображение, имеющихся на сайте моделей, соответствующей марки. В админ панели должна быть возможность изменять этот список и изображения рядом с каждой моделью.
После выбора модели, пользователь переходит на страницу с отображением модификации модели. В админ панели должна быть возможность изменять этот список и изображения рядом с каждой модификацией.
После выбора модификации, пользователь переходит на страницу, где показан древовидный каталог по категориям и типам деталей. После выбора определенной категории раскрывается список с типами деталей в этой категории. После выбора определенной детали, справа от древовидного каталога появляются соответствующие позиции, забитые на сайте. В админ панели должна быть возможность изменять структуру дерева, для каждой марки и модели.
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