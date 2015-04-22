Добрый вечер. Есть магазин shokman.ru Что для начала нужно: Сделать так, чтобы после нажатия на кнопку оформить заказ у человека сразу появлялись формы для заполнения данных, без предложения зарегистрироваться и прочего. ...
Скопировать сайт
на сайте много функционала.
и страниц 150.
надо скопировать все.
чтобы текст можно было редактировать потом быстро.
чтобы функционал работал.
ни разу не копировал, просветите, насколько сложно это.
желательно 1 пример привести. копировал вот такой сайт. стоило столько-то. работало потом вот-то-то и то-то
ну и цена-сроки.
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