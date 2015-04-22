Скопировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки139 просмотров

на сайте много функционала.

и страниц 150.

надо скопировать все.

чтобы текст можно было редактировать потом быстро.

чтобы функционал работал.

ни разу не копировал, просветите, насколько сложно это.

желательно 1 пример привести. копировал вот такой сайт. стоило столько-то. работало потом вот-то-то и то-то

ну и цена-сроки.

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров