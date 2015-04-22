Поменять структуру сайта

сайт stdor.by

Суть в том что когда заходишь в конечный бульдозер то путь выглядит так http://stdor.by/technic/buldozer-shantui-sd16/, а надо так http://stdor.by/arenda-tehniki/buldozery/buldozer-shantui-sd16

то есть убрать промежуточный раздел техника в котором находиться вся техника может просто как нибудь ее страницами сделать чтоб не кастомизированой записью были они и присваивать дочерними страницами