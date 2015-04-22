Добрый вечер. Есть магазин shokman.ru Что для начала нужно: Сделать так, чтобы после нажатия на кнопку оформить заказ у человека сразу появлялись формы для заполнения данных, без предложения зарегистрироваться и прочего. ...
Поменять структуру сайта
сайт stdor.by
Суть в том что когда заходишь в конечный бульдозер то путь выглядит так http://stdor.by/technic/buldozer-shantui-sd16/, а надо так http://stdor.by/arenda-tehniki/buldozery/buldozer-shantui-sd16
то есть убрать промежуточный раздел техника в котором находиться вся техника может просто как нибудь ее страницами сделать чтоб не кастомизированой записью были они и присваивать дочерними страницами
Заявки фрилансеров
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