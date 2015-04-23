Opencart: Добавить страницу админки

Нужно в админку магазина на opencart добавить страницу управления главной страницей сайта.

Для этого сделать на главном экране 2 закладки:

1) Статистика - вывести то, что есть сейчас : графики и прочее

2) Управление вывести следующее (закладками):

1. пункты главного меню

Список верхних категорий магазина. Галками отмечать те, которые показывать на главной (как и в странице свойств категории).

Можно задать порядок сортировки.

2. Статьи на главной

Список статей и галками отмечать те, что выводить на главной

Задать порядок сортировки на главной.

3. Дополнительные настройки

Вывести кнопки (ссылки) для быстрого доступа к настройке модулей:

- Топ продаж

- рекомендованные товары

Если у вас есть готовое решение для админки готовы рассмотреть.