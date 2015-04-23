Opencart: Добавить страницу админки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки170 просмотров

Нужно в админку магазина на opencart добавить страницу управления главной страницей сайта.

Для этого сделать на главном экране 2 закладки:

1) Статистика - вывести то, что есть сейчас : графики и прочее

2) Управление вывести следующее (закладками):

1. пункты главного меню

Список верхних категорий магазина. Галками отмечать те, которые показывать на главной (как и в странице свойств категории).

Можно задать порядок сортировки.

2. Статьи на главной

Список статей и галками отмечать те, что выводить на главной

Задать порядок сортировки на главной.

3. Дополнительные настройки

Вывести кнопки (ссылки) для быстрого доступа к настройке модулей:

- Топ продаж

- рекомендованные товары

Если у вас есть готовое решение для админки готовы рассмотреть.

Opencart
10 лет назад
top1web_ru
Максим 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Олег зарекомендовал себя как ответственный, адекватный и профессиональный исполнитель. Особенно было приятно после предыдущего недобросовестного исполнителя. Олег молодец, приятно было работать. Спасибо!
Задача была поставлена четко. Максим всегда был на связи, адекватно отвечал на заданные вопросы. Это помогло быстро выполнить проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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