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Opencart: Добавить страницу админки
Нужно в админку магазина на opencart добавить страницу управления главной страницей сайта.
Для этого сделать на главном экране 2 закладки:
1) Статистика - вывести то, что есть сейчас : графики и прочее
2) Управление вывести следующее (закладками):
1. пункты главного меню
Список верхних категорий магазина. Галками отмечать те, которые показывать на главной (как и в странице свойств категории).
Можно задать порядок сортировки.
2. Статьи на главной
Список статей и галками отмечать те, что выводить на главной
Задать порядок сортировки на главной.
3. Дополнительные настройки
Вывести кнопки (ссылки) для быстрого доступа к настройке модулей:
- Топ продаж
- рекомендованные товары
Если у вас есть готовое решение для админки готовы рассмотреть.
Выбранный исполнитель
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