Обновить сайт на ДРУПАЛЕ

http://goldberry.kz/ - Сайту 4 года он стоит на друпале (версия не знаю какая), необходимо внести дополнения на сайт.

Прошу откликнуться кто работает на это платформе и умеет ее использовать.

компания сейчас не готова делать новый сайт, но есть потребность этот обновить.

Дополнительно вышлю ТЗ с задачами по сайту по запросу вашему.

Готовы дальше работать на тех обслуживание сайта (обсудим индивидуально)

По оплате нам удобно оплатить через службы переводов: Контакт или через Золотая корона. Нужны будут данные исполнителя, телефон ФИО, номер паспорта, адрес проживания.