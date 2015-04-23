Имеется ряд доработок по проектам на следующим CMS: 1. DLE (много самописного кода) 2. WebAssyst 3. Merchium (желательно) Просьба откликаться специалистам имеющим опыт работы с данными CMS и адекватные ...
Обновить сайт на ДРУПАЛЕ
http://goldberry.kz/ - Сайту 4 года он стоит на друпале (версия не знаю какая), необходимо внести дополнения на сайт.
Прошу откликнуться кто работает на это платформе и умеет ее использовать.
компания сейчас не готова делать новый сайт, но есть потребность этот обновить.
Дополнительно вышлю ТЗ с задачами по сайту по запросу вашему.
Готовы дальше работать на тех обслуживание сайта (обсудим индивидуально)
По оплате нам удобно оплатить через службы переводов: Контакт или через Золотая корона. Нужны будут данные исполнителя, телефон ФИО, номер паспорта, адрес проживания.
Заявки фрилансеров
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