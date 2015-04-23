Добрый вечер. Есть магазин shokman.ru Что для начала нужно: Сделать так, чтобы после нажатия на кнопку оформить заказ у человека сразу появлялись формы для заполнения данных, без предложения зарегистрироваться и прочего. ...
OpenCart
Необходимо натянуть 2 сайта на систему управления OpenCart
Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
ТЗ по запросу. Проект срочный.
Заявки фрилансеров
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