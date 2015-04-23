Добрый вечер. Есть магазин shokman.ru Что для начала нужно: Сделать так, чтобы после нажатия на кнопку оформить заказ у человека сразу появлялись формы для заполнения данных, без предложения зарегистрироваться и прочего. ...
Создание из макета PSD шаблона для Opencart 1.5.6.4
Требуется специалист, который может из макета PSD сделать шаблон для Опенкарт.
Тематика магазина: товары и оборудование для бань (в аттаче png файлы отрисованных страниц)
Дизайн сделано четко по структуре дефолтного шаблона, изменено только внешнее оформление.
Шаблон должен быть самостоятельным и не затрагивать системные файлы (все изменения в vqmod если они потребуются)
В качестве результата работы вы предоставляете:
- папку с темой btrad, которую я положу рядом с default на чисто установленный опенкарт
- vqmod файлы, если потребуются изменения в коде
- миграции БД, если какие либо изменения потребуются в базе
- вашу помощь и инструкции по настройке
- гарантию 3 дня на вашу работу (если в этот срок вылезут какие-либо косяки, нужно будет исправить)
Разработку можете вести на своем сервере, но будьте готовы помочь в настройке, если что-то не заработает. Ставить буду сам на чистом Опенкарте, поэтому предложения просто скачать вашу инсталляцию где все сделано - мне не подойдут, мне нужен именно самостоятельный шаблон.
Оплата электронными деньгами по факту выполнения работы. Когда все готово, оплачиваю моментально (можете посмотреть отзывы).
Все взаимодействие по скайпу (если что-то быстро или голосом) и по электронной почте.
Заявки подавать в формате:
1. ЦЕНА
2. СРОК.
3. Если имеется указать примеры работ (где вы из макета делали шаблон для ОС)
Заявки без цен и вида «пишите — договоримся» не рассматриваю !
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
На форуме есть светлый стиль. Нужно подсказать как его скопировать чтобы было на форуме 2 одинаковых стиля. Сейчас 1 стиль (см слева внизу: http://gamekiler.ru/) Нужно чтобы пользователи могли выбрать. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен толковый специалист по WP, с реальным опытом работы и с адекватными ценами, будет постоянный поток заказов если всё устроит как меня, так и вас. Можно только натягивать и программировать, т.е. готовую верстку можем ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно в админку магазина на opencart добавить страницу управления главной страницей сайта. Для этого сделать на главном экране 2 закладки: 1) Статистика - вывести то, что есть сейчас : ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
сайт stdor.by Суть в том что когда заходишь в конечный бульдозер то путь выглядит так http://stdor.by/technic/buldozer-shantui-sd16/, а надо так http://stdor.by/arenda-tehniki/buldozery/buldozer-shantui-sd16 то есть убрать промежуточный раздел техника ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $65
Необходимо дописать функционал сайту работающему на 1С Битрикс. Сайт рабочий и во время доработки сайт должен продолжать функционировать. Имеются макеты для верстки. Основная задача: Добавить функционал поиска запчастей по различным маркам ...Закрыт10 лет назад
Есть массивный проект на asp.net 2: spk ru и поддомены формата ekb spk ru. Сайт работает на старенькой CMS – c-gator Задачи 1. ТЗ во вложении 2. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
на сайте много функционала. и страниц 150. надо скопировать все. чтобы текст можно было редактировать потом быстро. чтобы функционал работал. ни разу не копировал, просветите, насколько сложно это. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $60
Добрый вечер. Есть магазин shokman.ru Что для начала нужно: Убираем полностью меню сверху https://yadi.sk/i/7p9czVzNgB4ea (и сами пункты и подложку серую) Сделать так, чтобы после нажатия на кнопку оформить ...Закрыт10 лет назад
Сайт http://villagrazia.ua/. • Кнопку “обновить корзину” назвать “обновить количество” • Кнопка "вернуться к выбору товаров" - "продолжить покупки" • Удалить весь столбец, в котором ссылка “редактировать”, она не нужна • Там, где итоговая цена, поменять ...Закрыт10 лет назад