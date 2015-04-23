Создание из макета PSD шаблона для Opencart 1.5.6.4

Требуется специалист, который может из макета PSD сделать шаблон для Опенкарт.

Тематика магазина: товары и оборудование для бань (в аттаче png файлы отрисованных страниц)

Дизайн сделано четко по структуре дефолтного шаблона, изменено только внешнее оформление.

Шаблон должен быть самостоятельным и не затрагивать системные файлы (все изменения в vqmod если они потребуются)

В качестве результата работы вы предоставляете:

- папку с темой btrad, которую я положу рядом с default на чисто установленный опенкарт

- vqmod файлы, если потребуются изменения в коде

- миграции БД, если какие либо изменения потребуются в базе

- вашу помощь и инструкции по настройке

- гарантию 3 дня на вашу работу (если в этот срок вылезут какие-либо косяки, нужно будет исправить)

Разработку можете вести на своем сервере, но будьте готовы помочь в настройке, если что-то не заработает. Ставить буду сам на чистом Опенкарте, поэтому предложения просто скачать вашу инсталляцию где все сделано - мне не подойдут, мне нужен именно самостоятельный шаблон.

Оплата электронными деньгами по факту выполнения работы. Когда все готово, оплачиваю моментально (можете посмотреть отзывы).

Все взаимодействие по скайпу (если что-то быстро или голосом) и по электронной почте.

Заявки подавать в формате:

1. ЦЕНА

2. СРОК.

3. Если имеется указать примеры работ (где вы из макета делали шаблон для ОС)

Заявки без цен и вида «пишите — договоримся» не рассматриваю !