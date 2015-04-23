Создание из макета PSD шаблона для Opencart 1.5.6.4

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок184 просмотра

Требуется специалист, который может из макета PSD сделать шаблон для Опенкарт.

Тематика магазина: товары и оборудование для бань (в аттаче png файлы отрисованных страниц)

Дизайн сделано четко по структуре дефолтного шаблона, изменено только внешнее оформление.

Шаблон должен быть самостоятельным и не затрагивать системные файлы (все изменения в vqmod если они потребуются)

В качестве результата работы вы предоставляете:

- папку с темой btrad, которую я положу рядом с default на чисто установленный опенкарт

- vqmod файлы, если потребуются изменения в коде

- миграции БД, если какие либо изменения потребуются в базе

- вашу помощь и инструкции по настройке

- гарантию 3 дня на вашу работу (если в этот срок вылезут какие-либо косяки, нужно будет исправить)

Разработку можете вести на своем сервере, но будьте готовы помочь в настройке, если что-то не заработает. Ставить буду сам на чистом Опенкарте, поэтому предложения просто скачать вашу инсталляцию где все сделано - мне не подойдут, мне нужен именно самостоятельный шаблон.

Оплата электронными деньгами по факту выполнения работы. Когда все готово, оплачиваю моментально (можете посмотреть отзывы).

Все взаимодействие по скайпу (если что-то быстро или голосом) и по электронной почте.

Заявки подавать в формате:

1. ЦЕНА

2. СРОК.

3. Если имеется указать примеры работ (где вы из макета делали шаблон для ОС)

Заявки без цен и вида «пишите — договоримся» не рассматриваю !

Opencart
10 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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