Сверстать две страницы под opencart

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Завершен3 заявки174 просмотра

Всем добрый день!=))

Нужно сверстать под опенкарт главную страницу и карточку товара. Разработка не нужна, только верстка.

Цену, сроки в комментарии, пожалуйста.

PS: предпочтение отдается исполнителям с опытом работы и отзывами.

Спасибо!

Opencart
7 лет назад
happiness_
Любовь 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$40
3 дня
Верстка на очень хорошем уровне, все аккуратно и адаптивно.
Спасибо за работу!) Отличный заказчик, оплатил сразу по завершению работы :)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад