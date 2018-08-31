Создать форму ajax на сайте joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок178 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт на joomla, нужно создать форму и немного доработать сайт стили кнопок и блоков!

жду адекватную цену!

AJAXJoomla
7 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
1 день
спасибо!
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад