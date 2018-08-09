Натянуть сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок204 просмотра

Необходимо натянуть сайт на WP

Cсылку отправлю в ЛС

Приступать нужно сразу

Сайт одна страницы

Данные должны редактировать через админку

WordPress
7 лет назад
sajtovc
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров