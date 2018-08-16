Форма записи WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки133 просмотра

Необходимо взять форму записи с http://glv-club.ru  http://take.ms/fDFwg

и разместить аналогичную на нашем сайте. Wordpress

Оплата оперативно. Жду сроки и цены!

WordPress
7 лет назад
banksy-co
Энди 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад
$15
1 день
Все отлично, сотрудничеством доволен. Быстро и оперативно все сделал!
Все отлично. Четко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад