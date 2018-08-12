Починить сайт на Modx revo

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Завершен3 заявки164 просмотра

При обновлении до актуальной версии, случился косяк: при создании\редактирование ресурса вылетает ошибка "HTTP ERROR 500"

От исполнителей прошу озвучить цену и сроки.

MODX
7 лет назад
Ddrop
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
Михаил всё сделал в первый же час, после выбора его, как исполнителя. Отличная работа!
Отличный грамотный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад