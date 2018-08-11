Нужен фрилансер для консультации по Битриксу.
Настроить отправку почты на корпоративные домен с сайта на modx revo
Настроить отправку почты на корпоративный домен с сайта на modx revo, можно через smtp, можно как угодно.
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