Настроить отправку почты на корпоративные домен с сайта на modx revo

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Завершен3 заявки168 просмотров

Настроить отправку почты на корпоративный домен с сайта на modx revo, можно через smtp, можно как угодно.

MODXSMTPНастройка почты
7 лет назад
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, перепробовал несколько вариантов, выбрал рабочий и реализовал его и объяснил как настроить и пользоваться почтой. Рекомендую.
Отличный заказчик, Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад