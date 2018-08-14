Здравствуйте! Есть сайт на joomla, нужно создать форму и немного доработать сайт стили кнопок и блоков! жду адекватную цену!
Woocommerce & partners system
Приветствую. Имеется сайт на Wordpress. Нужно доработать плагин partners system. В данный момент плагин начисляет партнерское вознаграждение от итоговой суммы в корзине. А нужно переделать так, чтоб в карточке товара(woocommerce) можно было выставить сумму, от которой начислялось бы вознаграждение. (Скажем баллы). Например молоко стоит 40 рублей, вознаграждение пригласившему установлено 5%. То есть сейчас вознаграждение будет 2рубля. А нам бы хотелось сделать чтоб вознаграждение было не на 40 рублей, а только на прибыль. К примеру купили мы молоко за 30, продаем за 40. А вознаграждение чтоб считалось на 10 баллов, а не на сорок. Как я полагаю нужно в карточке товара добавить параметр (дополнительное поле) в котором мы бы могли устанавливать сумму, от которой будет считаться вознаграждение, и переписать плагин partners system, чтобы вознаграждение высчитывалось не от общей суммы в корзине, а от суммы баллов.
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